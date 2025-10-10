Caso Garlasco conversazione in casa Sempio | I soldi servono per pagare quei signori lì
AGI - In una conversazione ambientale intercettata il 9 febbraio 2017 dai carabinieri, Giuseppe Sempio parla con la moglie delle modalità con cui pagare gli avvocati che assistono il figlio Andrea Sempio nell'inchiesta conclusa con l'archiviazione dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi. "Adesso bisogna che troviamo la formula di pagare quei signori lì" e, alla domanda della moglie su chi intendesse, Giuseppe, diceva: 'Eh, portare i soldi all'avvocato visto che escono.', al che i tre familiari prospettavano varie soluzioni onde trovare il modo di effettuare pagamenti non tracciabili e nel contesto si faceva espresso riferimento alle zie di Andrea Sempio, ossia Ivana e Silvia, nonché al marito di quest'ultima. 🔗 Leggi su Agi.it
