Caso Garlasco conversazione in casa Sempio | I soldi servono per pagare quei signori lì

Agi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - In una conversazione ambientale intercettata il 9 febbraio 2017 dai carabinieri,  Giuseppe Sempio  parla con la moglie delle  modalità  con cui pagare gli avvocati che assistono il figlio  Andrea Sempio  nell'inchiesta conclusa con l'archiviazione dall'accusa di avere ucciso  Chiara Poggi. "Adesso bisogna che troviamo la formula di pagare quei signori lì" e, alla domanda della moglie su chi intendesse, Giuseppe, diceva: 'Eh, portare i soldi all'avvocato visto che escono.', al che i tre familiari prospettavano varie  soluzioni  onde trovare il modo di effettuare  pagamenti non tracciabili  e nel contesto si faceva espresso riferimento alle zie di Andrea Sempio, ossia Ivana e Silvia, nonché al marito di quest'ultima. 🔗 Leggi su Agi.it

