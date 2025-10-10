caso garlasco accertamenti bancari anche sul giudice lambertucci e sulla famiglia cappa

Nuovo capitolo del caso Garlasco: nel mirino anche un giudice e la famiglia Cappa. L’inchiesta bresciana che ha travolto l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e che si intreccia con il c aso Garlasco, si allarga. La Guardia di Finanza di Brescia, in una nota del 30 luglio scorso, ha chiesto ai magistrati di poter eseguire “ mirati accertamenti bancari ” non solo su Venditti ma anche sul giudice Fabio Lambertucci – lo stesso gip che nel 2017 archiviò la prima indagine su Andrea Sempio, su richiesta proprio di Venditti – e sulla famiglia Cappa, che comprende le gemelle Paola e Stefania, già comparse nelle cronache legate al caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

