Caso Garlasco accertamenti bancari anche sul giudice Lambertucci e sulla famiglia Cappa
Nuovo capitolo del caso Garlasco: nel mirino anche un giudice e la famiglia Cappa. L’inchiesta bresciana che ha travolto l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e che si intreccia con il c aso Garlasco, si allarga. La Guardia di Finanza di Brescia, in una nota del 30 luglio scorso, ha chiesto ai magistrati di poter eseguire “ mirati accertamenti bancari ” non solo su Venditti ma anche sul giudice Fabio Lambertucci – lo stesso gip che nel 2017 archiviò la prima indagine su Andrea Sempio, su richiesta proprio di Venditti – e sulla famiglia Cappa, che comprende le gemelle Paola e Stefania, già comparse nelle cronache legate al caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E' Stata Seviziata!
Caso Garlasco, stop del procuratore: "Su attività pm solo congetture che creano confusione"
Pavia, la nota del Procuratore sul Caso Garlasco: «Troppe speculazioni, parli solo chi indaga»
Garlasco, sulle gemelle Cappa la Finanza aveva chiesto «mirati accertamenti bancari». L'informativa sulle cugine di Chiara Poggi - Oltre alla nota in cui la Gdf ha chiesto di fare accertamenti sui conti di Fabio Lambertucci, gip che archiviò la posizione di Andrea Sempio nel 2017, emergono nell'informativa anche i nomi Paola e St ...
Caso Garlasco, gli inquirenti nella fabbrica delle scarpe dell'assassino - Due mesi fa gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco sarebbero tornati nella fabbrica marchigiana che all'epoca produceva le suole per le scarpe Frau relativa all'impronta della scarpa ...