Il rifiuto dell’ex procuratore Venditti di consegnare i codici. Nuova svolta nell’inchiesta bresciana sul cosiddetto Sistema Pavia, che ruota intorno all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, già titolare del fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Venditti, oggi in pensione e indagato per corruzione in atti giudiziari e peculato, si è rifiutato di consegnare i codici segreti per accedere ai suoi dispositivi elettronici sequestrati – un telefono e un computer – dai militari della Guardia di Finanza. La notizia è stata resa pubblica dal giornalista Gianluigi Nuzzi durante la trasmissione Dentro la notizia, in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, 750mila euro e auto: ‘contestato peculato’, Venditti non consegna i codici di accesso ai dispositivi