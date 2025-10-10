Caso Duchini cadono le accuse di corruzione e abuso d' ufficio | assoluzione per i sei imputati

La Corte d’appello di Firenze ha assolto l’ex sostituto procuratore Antonella Duchini perché il fatto non sussiste.Dichiara non doversi procedere nei confronti sempre di Duchini, dell’ex sottufficiale dei Carabinieri Orazio Gisabella, dell’ex Ros Costanzo Leone e dell’imprenditore Carlo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Caso Duchini, assoluzione per i sei imputati: cadono le accuse di corruzione e abuso d'ufficio

