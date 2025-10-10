Caso Duchini assoluzione per i sei imputati | cadono le accuse di corruzione e abuso d' ufficio

La Corte d’appello di Firenze ha assolto l’ex sostituto procuratore Antonella Duchini perché il fatto non sussiste.Dichiara non doversi procedere nei confronti sempre di Duchini, dell’ex sottufficiale dei Carabinieri Orazio Gisabella, dell’ex Ros Costanzo Leone e dell’imprenditore Carlo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Assolti a Firenze magistrato Duchini e gli altri imputati - Tutti assolti dal tribunale di Firenze l'ex procuratrice aggiunto di Perugia Antonella Duchini e altri cinque imputati che erano stati rinviati a giudizio nell'ambito di un'inchiesta nella quale sono ... Come scrive msn.com