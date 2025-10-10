Caso Benedetta Pilato e Chiara Tarantino accettato patteggiamento dalle 2 nuotatrici dopo furto a Singapore | 90 giorni di sospensione

Con la sospensione di oggi, la Federnuoto pone formalmente fine alla vicenda. Entrambe le atlete salteranno così gli Europei in vasca corta, in programma in Polonia dal 2 al 7 dicembre La Federazione Italiana Nuoto ha ufficialmente chiuso il procedimento disciplinare relativo ai fatti che han. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

