Caso Aurora Tila la svolta | L’ha spinta mentre lei diceva ‘Ti amo non puoi farmi questo’

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo e agghiacciante capitolo si aggiunge alla vicenda della morte di Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal balcone del settimo piano del suo palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. Durante l’udienza di oggi, 10 ottobre 2025, al Tribunale per i minorenni di Bologna, è emersa una testimonianza decisiva che potrebbe cambiare il corso del processo. A parlare è stato un ex compagno di cella del 16enne imputato, il quale avrebbe raccontato che il ragazzo gli confessò di aver spinto Aurora nel vuoto. «Mi ha detto chiaramente cosa ha fatto – ha riferito l’avvocata Anna Ferraris, legale della madre della vittima – mentre lei gli diceva: “Ti amo, non puoi farmi questo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In questa notizia si parla di: caso - aurora

