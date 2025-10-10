Caso Almasri | no della Camera a processo per Nordio Piantedosi e Mantovano

La Camera nega l’autorizzazione a procedere sul caso Almasri. Ma se il voto chiude la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri della Giustizia e dell’Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, lo stesso non si può dire delle polemiche, che restano accese tra le opposizioni. Specchio ne è il clima in aula con il centrodestra che, per bocca del relatore di maggioranza Pietro Pittalis, ribadisce: “La decisione di rimpatriare Almasri è stata una scelta di responsabilità e di prudenza istituzionale, dettata dalla necessità di proteggere vite umane e garantire la sicurezza nazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Almasri: no della Camera a processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

