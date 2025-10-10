Caso affidi un nuovo indagato a Pesaro È Massimiliano Amadori l?ex uomo di Ricci | il capo di gabinetto tuttora nello staff di Biancani è accusato di concorso in corruzione

PESARO Quasi come una nemesi. Passate (e perse) le elezioni regionali, per Matteo Ricci riaffiora l?inchiesta sul caso affidi che, dopo settimane di lavoro sotto traccia, fa salire a 25 il. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

