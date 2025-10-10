Cash digitale gli scenari Bce con un wallet da 3000 euro
Un portafoglio di euro digitali - da spendere con la card o l’applicazione sul telefonino - che potrebbe avere giacenze fino a 3.000 euro. E’ l’ipotesi - teorica perché la decisione finale avverrà in prossimità del lancio dell’euro digitale - su cui lavora la Bce sulla base delle stime indicate dal Parlamento europeo, mentre si studiano i costi, per le banche, dell’investimento sui propri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
