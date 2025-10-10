Cash digitale gli scenari Bce con un wallet da 3000 euro

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portafoglio di euro digitali - da spendere con la card o l’applicazione sul telefonino - che potrebbe avere giacenze fino a 3.000 euro. E’ l’ipotesi - teorica perché la decisione finale avverrà in prossimità del lancio dell’euro digitale - su cui lavora la Bce sulla base delle stime indicate dal Parlamento europeo, mentre si studiano i costi, per le banche, dell’investimento sui propri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cash digitale gli scenari bce con un wallet da 3000 euro

© Feedpress.me - Cash digitale, gli scenari Bce con un wallet da 3000 euro

In questa notizia si parla di: cash - digitale

Il «papà» dell’euro digitale difende il cash

Euro, arriva il cash digitale. Ecco cosa bisogna sapere

cash digitale scenari bceCash digitale, gli scenari Bce con un wallet da 3000 euro - teorica perché la decisione finale avverrà in ... Lo riporta gazzettadelsud.it

cash digitale scenari bceBce, ipotesi soglia di 3000 euro per wallet euro digitale - Nell'ipotesi che ciascun cittadino europeo possa detenere un massimo di 3. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cash Digitale Scenari Bce