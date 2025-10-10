Cascina | aperte le domande per il bonus Tari
Cascina (PI), 10 ottobre 2025 – Anche per il 2025 l’amministrazione comunale di Cascina intende erogare contributi economici a integrazione della spesa relativa all’utenza domestica TARI (tassa dei rifiuti), effettivamente pagata nell’anno 2025, destinando a tale intervento la somma complessiva di 60.000 euro. Per questo è stato indetto un avviso pubblico per l’assegnazione dei bonus (consultabile all’albo pretorio del Comune) con la predisposizione della relativa modulistica da compilare per richiedere il contributo. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 9 ottobre alle 12 al 10 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cascina - aperte
Cascina: aperte le domande per il bonus Tari 2025
Cascina: aperte le domande per il bonus Tari 2025 https://ift.tt/ENgHFhV https://ift.tt/5buFn6J - X Vai su X
Porte aperte in cantina per la Fiera del Tartufo CASCINA SòT- MONFORTE D'ALBA Durante Porte Aperte in cantina avrai la possibilità di essere accompagnato direttamente da Maurizio Sanso, giovane produttore monfortese, alla scoperta dei suoi vini all’int - facebook.com Vai su Facebook
Cascina: aperte le domande per il bonus Tari - Cascina (PI), 10 ottobre 2025 – Anche per il 2025 l’amministrazione comunale di Cascina intende erogare contributi economici a integrazione della spesa relativa all’utenza domestica TARI (tassa dei ri ... Come scrive msn.com
Bonus donne 2025/ Domande aperte: requisiti e tempi tecnici (17 maggio) - Da oggi, venerdì 16 maggio, sono aperte le domande per richiedere i bonus donne 2025 con esonero al 100% dei contributi. Segnala ilsussidiario.net