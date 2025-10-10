Casarin: « Bearzot mi tenne tutta la notte prima della finale 82 a parlarmi delle guerre mondiali. Fino alle cinque» Paolo Casarin, 85 anni, uno dei miglior arbitri della storia del calcio italiano (e non solo), ha scritto un libro “ Vita e pensieri di un arbitro” (Rizzoli) e Repubblica lo ha intervistato con Maurizio Crosetti. Vi riportiamo un estratto. A volte, l’arbitro prega. «Nel Mundial ’82, il peruviano Labo di cui ero guardalinee allestì un altarino e cominciò le orazioni negli spogliatoi. Gli dissi che la partita stava per cominciare, ma non smise». La sera prima della finale, lei la trascorse con Bearzot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Casarin: «Bearzot mi tenne tutta la notte prima della finale 82 a parlarmi delle guerre mondiali. Fino alle cinque»