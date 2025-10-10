Casalnuovo scoperta centrale di documenti falsi in casa | arrestato 40enne

Scoperta centrale di documenti falsi a Casalnuovo. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, con l'accusa di possesso e produzione di documenti d'identità contraffatti, nonché di ricettazione.

A Casalnuovo la centrale di documenti falsi: carte di identità, bancomat e anche un pos - La polizia ha arrestato un 40enne di Casalnuovo (Napoli); nella sua abitazione trovate carte di identità in bianco, tessere sanitarie false e carte di ...