Casa Riformista chiude in piazza Strozzi Renzi sprona Giani e punge Meloni

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piazza raccolta ma partecipe, con circa trecento persone, bandiere e applausi che accompagnano gli interventi dal palco. A chiudere la campagna elettorale toscana per la lista di Casa Riformista, in piazza Strozzi, ci sono Matteo Renzi e Eugenio Giani. “Spero che in Toscana possiamo essere la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - riformista

Casa Riformista non diventi Casa Vianello

Leopolda in salsa riformista. Renzi stuzzica Bonaccini: “Torna qui, è casa tua”

Schlein difende l’identità del suo Pd dai malumori cattolici: “Ora la piattaforma è chiara”. E Renzi lancia la Casa riformista

casa riformista chiude piazzaCasa Riformista chiude in piazza Strozzi. Renzi sprona Giani e punge la Meloni - L’ex premier: “Spero che in Toscana possiamo essere la seconda lista della coalizione dopo il Pd” ... Scrive firenzetoday.it

casa riformista chiude piazzaToscana, comizi finali per le Regionali: il campo largo chiude diviso, piazza blindata per l'arrivo di Meloni - Oggi, giovedì 9 ottobre, Giani con Schlein a Firenze, domani Renzi e Conte. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Riformista Chiude Piazza