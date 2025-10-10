Casa del Made in Italy Urso battezza la prima uscita di Cirielli | E' un servitore dello Stato
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso tiene a battesimo Edmondo Cirielli, alla prima vera uscita da candidato governatore della Campania per la coalizione di centrodestra.L’occasione è stata l’inaugurazione della Casa del Made in Italy di piazza Duomo a Caserta. Un luogo che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: casa - made
Spazio, astronauti in missione sulla Luna: sarà made in Italy la prima casa
Giorgio Armani, il documentario Made in Milan girato da Scorsese nella sua casa sopra l'atelier: omaggio alla sua città elettiva
Inarrestabile Roberta Esposito: la sua pizza trova casa in un grande progetto made in Puglia
https://tinyurl.com/57abyeez -> Inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta: presente il Ministro Urso - facebook.com Vai su Facebook
Nasce a Milano la prima 'casa del made in Italy' in un polo fieristico, accordo Mimit, Ffm e Fiera Milano. - X Vai su X
Urso a Caserta, Casa del Made in Italy a servizio delle imprese - "Chiunque svolga un'attività produttiva può finalmente avere nella Casa del Made in Italy, cioè in un luogo più prossimo alla propria attività e alla propria residenza, tutte le informazioni per utili ... Come scrive ansa.it
Casa del Made in Italy, inaugurazione a Caserta con Urso. Cirielli: «Bisogna cambiare passo sull'export» - «Chiunque svolga un'attività produttiva può finalmente avere nella Casa del Made in Italy, cioè in un luogo più prossimo alla propria attività ... Scrive msn.com