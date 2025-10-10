Casa del Made in Italy Urso battezza la prima uscita di Cirielli | E' un servitore dello Stato

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso tiene a battesimo Edmondo Cirielli, alla prima vera uscita da candidato governatore della Campania per la coalizione di centrodestra.L’occasione è stata l’inaugurazione della Casa del Made in Italy di piazza Duomo a Caserta. Un luogo che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - made

Spazio, astronauti in missione sulla Luna: sarà made in Italy la prima casa 

Giorgio Armani, il documentario Made in Milan girato da Scorsese nella sua casa sopra l'atelier: omaggio alla sua città elettiva

Inarrestabile Roberta Esposito: la sua pizza trova casa in un grande progetto made in Puglia

casa made italy ursoUrso a Caserta, Casa del Made in Italy a servizio delle imprese - "Chiunque svolga un'attività produttiva può finalmente avere nella Casa del Made in Italy, cioè in un luogo più prossimo alla propria attività e alla propria residenza, tutte le informazioni per utili ... Come scrive ansa.it

casa made italy ursoCasa del Made in Italy, inaugurazione a Caserta con Urso. Cirielli: «Bisogna cambiare passo sull'export» - «Chiunque svolga un'attività produttiva può finalmente avere nella Casa del Made in Italy, cioè in un luogo più prossimo alla propria attività ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Casa Made Italy Urso