Casa Bianca | Il Comitato per il Nobel antepone la politica alla pace
Dopo l’annuncio del premio Nobel per la Pace 2025 andato a Marina Corina Machado, da Washington il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Steven Cheung ha dichiarato: «Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace in tutto il mondo, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane. Non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare le montagne con la sola forza della sua volontà. Il Comitato per il Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace». L’amministrazione Usa ha sostenuto apertamente Machado, e secondo Mark Lowen della Bbc, il Comitato del Nobel ha compiuto «una mossa abile e molto delicata» nel conferirle il premio, pur sotto «pressioni senza precedenti di Donald Trump», che, come sottolinea il corrispondente, «il Comitato non le rivelerà mai». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: casa - bianca
