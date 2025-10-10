Caruso Tribute Prize a New York il 14 ottobre
Roma, 10 ott. (askanews) - La Camera dei Deputati ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Caruso Tribute Prize di New York, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla memoria del grande tenore Enrico Caruso che verrà assegnato il prossimo 14 ottobre All'incontro sono intervenuti l'Onorevole Christian Di Sanzo, la premiata soprano Katia Ricciarelli, il Presidente del Premio Dante Mariti, organizzatore con Melos International, la presentatrice Veronica Maya, il tenore premiato Nicola Pisaniello, la scrittrice premiata Germana Valentini, la cantante premiata Federica Raimo, e Mattia Iovane di IlNewyorkese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: caruso - tribute
https://www.mobmagazine.it/caruso-tribute-prize-di-new-york-al-tenore-italiano-alessandro-lora-assegnato-per-la-seconda-volta-il-prestigioso-riconoscimento/ - facebook.com Vai su Facebook
LIRICA: CARUSO TRIBUTE PRIZE DI NEW YORK AL TENORE ITALIANO ALESSANDRO LORA (2) - Patrick's Old Cathedral di New York è per me un grande onore, così come ricevere per la seconda volta il Caruso Tribut ... Si legge su 9colonne.it
La giornalista salentina Barbara Politi presenta il Caruso Tribute Prize a New York il 15 ottobre - Si è svolta ieri presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione della quinta edizione del Caruso Tribute Prize, ideato da Dante Mariti e prodotto dalla Melos International. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive