caruso tribute prize a new york il 14 ottobre

Roma, 10 ott. (askanews) - La Camera dei Deputati ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Caruso Tribute Prize di New York, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla memoria del grande tenore Enrico Caruso che verrà assegnato il prossimo 14 ottobre All'incontro sono intervenuti l'Onorevole Christian Di Sanzo, la premiata soprano Katia Ricciarelli, il Presidente del Premio Dante Mariti, organizzatore con Melos International, la presentatrice Veronica Maya, il tenore premiato Nicola Pisaniello, la scrittrice premiata Germana Valentini, la cantante premiata Federica Raimo, e Mattia Iovane di IlNewyorkese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

