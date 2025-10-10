Cartoon world al Circus | un family show con tante mascotte giochi e divertimento
Al teatro Circus sta per arrivare Cartoon world, il family show più atteso con le star della tv presentate da attori. L’evento arriverà per la prima volta a Pescara nei giorni 15 e 16 novembre. Si tratta di uno spettacolo teatrale che trasforma i cartoni animati più amati in un’avventura dal vivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: cartoon - world
Domenica di magia al cinema! Domenica 5 ottobre, la sala del CiakCity si è riempita di sorrisi e allegria con lo spettacolo di @cartoon_world_production! Le mascotte più amate dai bambini hanno fatto tappa a #Guardiagrele, regalando un evento indi - facebook.com Vai su Facebook