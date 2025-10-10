Cartoon world al Circus | un family show con tante mascotte giochi e divertimento

Ilpescara.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro Circus sta per arrivare Cartoon world, il family show più atteso con le star della tv presentate da attori. L’evento arriverà per la prima volta a Pescara nei giorni 15 e 16 novembre. Si tratta di uno spettacolo teatrale che trasforma i cartoni animati più amati in un’avventura dal vivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cartoon - world

Cerca Video su questo argomento: Cartoon World Circus Family