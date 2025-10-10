Carte d' identità senza foto tessere sanitarie false e varie carte di credito | la scoperta in un' abitazione

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Casalnuovo di Napoli con precedenti di polizia, anche specifici, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carte - identit

Cerca Video su questo argomento: Carte D Identit224 Senza