Carte d' identità senza foto tessere sanitarie false e varie carte di credito | la scoperta in un' abitazione
Nella mattinata di giovedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Casalnuovo di Napoli con precedenti di polizia, anche specifici, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: carte - identit
#ilmunicipioxiinforma Sabato 4 ottobre Open Day Carte Identità Apertura straordinaria degli sportelli anagrafici di via Portuense 579 dalle 8.00 alle 14.00 ? Prenotazione obbligatoriaon line venerdì3 ottobre dalle ore 9 fino ad esaurimento dell - facebook.com Vai su Facebook