Numerose le novità in arrivo sulla Carta dei docenti 2025, a iniziare dalla platea degli insegnanti ammessi che conterà oltre 195 mila nuovi accrediti di 500 euro. L’ampliamento della platea dei docenti beneficiari della misura istituita dieci anni fa con la Buona scuola di Matteo Renzi, è prevista in un emendamento al decreto «Maturità», depositato nella giornata dell’8 ottobre 2025 nella Commissione Istruzione del Senato, con primo firmatario Roberto Marti della lega. Le novità, tuttavia, non si fermano al numero dei docenti che riceveranno annualmente la Carta. Infatti, sono in dirittura d’arrivo le nuove regole riguardanti le modalità di spesa del credito di 500 euro con alcuni paletti all’acquisto di personal computer e tablet, mentre dovrebbero rientrare tra le spese gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Carta docenti 2025 in arrivo a oltre 195 mila insegnanti precari: ultime novità