Carta docente anche ai precari al 30 giugno Miceli | Bene così ma il governo non escluda anche le supplenze brevi con almeno 150 giorni e mantenga 500 euro di bonus

10 ott 2025

L'approvazione dell'emendamento 3.100 in Commissione Cultura del Senato rappresenta una svolta per il mondo della scuola. La Carta del Docente, fino ad oggi riservata esclusivamente al personale a tempo indeterminato, verrà estesa ai supplenti con contratto fino al 30 giugno e agli educatori, ponendo fine a una discriminazione che per anni ha alimentato contenziosi e ricorsi legali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

