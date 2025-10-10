Carta docente anche ai precari al 30 giugno Miceli | Bene così ma il governo non escluda anche le supplenze brevi con almeno 150 giorni e mantenga 500 euro di bonus
L'approvazione dell'emendamento 3.100 in Commissione Cultura del Senato rappresenta una svolta per il mondo della scuola. La Carta del Docente, fino ad oggi riservata esclusivamente al personale a tempo indeterminato, verrà estesa ai supplenti con contratto fino al 30 giugno e agli educatori, ponendo fine a una discriminazione che per anni ha alimentato contenziosi e ricorsi legali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: carta - docente
Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale
Corsi INDIRE, Pittoni rassicura: “Si possono pagare anche con la Carta del Docente”
Carta del Docente per pagare i corsi sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?
Le novità della carta del docente per l'anno scolastico 2025/26 Emendamento appena approvato CHI NE AVRÀ DIRITTO Carta estesa anche a circa 190mila precari • supplenti annuali • supplenti fino al 30 giugno • personale educativo COSA SI POTRÀ ACQ - facebook.com Vai su Facebook
Carta del docente, estensione ai precari al 30 giugno e al personale educativo. Novità su acquisto servizi di trasporto. Pc e tablet si potranno acquistare ogni 4 anni. Emendamento al Decreto Scuola - X Vai su X
Scuola, Morfino (M5S): “Carta docenti, estensione a precari e personale educativo è un risultato storico” - Queste le parole della deputata del M5S Daniela Morfino. Segnala ilsicilia.it
Carta Docenti: estensione a precari e personale educativo, una vittoria storica - Scopri la carta del docente ai precari: un importante riconoscimento per insegnanti ed educatori che merita attenzione. Secondo informazionescuola.it