La carta docente, cioè il bonus dedicato agli insegnanti per la formazione e l’aggiornamento, arriverà anche quest’anno. Chi dubitava dell’emissione dei voucher, visto il ritardo, può stare tranquillo. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato il mantenimento della carta docente per l’anno scolastico 202526. Non solo. Il contributo sarà esteso – confermano dal dicastero di viale Trastevere – anche ai docenti con il contratto che scade al 30 agosto e ai supplenti brevi (finora esclusi) come prevede la sentenza della Corte di Giustizia europea. L’ammontare individuale della carta, tuttavia, non è ancora stato definito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carta del docente, da quest’anno anche ai supplenti brevi. Libri, cinema, teatri, mostre, musei: cosa si può acquistare