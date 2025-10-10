Carta del docente da quest’anno anche ai supplenti brevi Libri cinema teatri mostre musei | cosa si può acquistare
La carta docente, cioè il bonus dedicato agli insegnanti per la formazione e l’aggiornamento, arriverà anche quest’anno. Chi dubitava dell’emissione dei voucher, visto il ritardo, può stare tranquillo. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato il mantenimento della carta docente per l’anno scolastico 202526. Non solo. Il contributo sarà esteso – confermano dal dicastero di viale Trastevere – anche ai docenti con il contratto che scade al 30 agosto e ai supplenti brevi (finora esclusi) come prevede la sentenza della Corte di Giustizia europea. L’ammontare individuale della carta, tuttavia, non è ancora stato definito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
