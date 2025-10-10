Carta cultura da 100 euro per comprare libri chi ne ha diritto e come presentare domanda
Lo scorso 1° ottobre ha debuttato formalmente la Carta della Cultura: ha un valore di 100 euro e ne possono usufruire le famiglie con un Isee massimo pari a 15.000 euro. Chi ne ha diritto può richiederla anche per gli anni passati, andando indietro fino al 2020. Complessivamente, quindi, è possibile riuscire ad ottenere fino a 500 euro (100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024 compresi). Il contributo, che può essere utilizzato per acquistare dei libri, deve essere richiesto attraverso l’ App Io. Come funziona la Carta della Cultura. La Carta della Cultura è un’iniziativa promossa dall’omonimo ministero e realizzata attraverso il Centro per il libro e la lettura (Cepell). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Carta della Cultura: 100 € per leggere Scadenza di invio delle domande: ore 12:00 del 31 ottobre 2025 Come? domanda tramite App IO (accesso con SPID o CIE) ? Chi può partecipare: nuclei familiari residenti in Italia (italiani o stranieri) con ISEE sotto 1 - facebook.com Vai su Facebook
