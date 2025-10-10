Caro energia l' impennata dei prezzi non risparmia Forlì | crescita superiore alla media nazionale
In un contesto di incertezza come quello odierno, una delle variabili che più sta mettendo alla prova gli imprenditori riguarda il caro bollette, che comprime la capacità competitiva, ampliando il divario rispetto al resto d’Europa e del mondo. “Dalle rilevazioni del nostro ufficio studi si stima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: caro - energia
Piscine senza fondi contro il caro energia, Salis: "Promesse mai mantenute, ora serve concretezza"
Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Caro energia dagli USA pesa su famiglie e imprese, ma positiva occupazione record”
Schlein,contro caro vita e caro energia varare salario minimo
Confartigianato, "Il caro energia frena la competitività delle piccole imprese" - facebook.com Vai su Facebook
Confartigianato: caro-energia del 49,8% dal 2021 https://telenuovo.it/2025/10/03/confartigianato-caro-energia-del-498-dal-2021… - X Vai su X
Caro energia, Unindustria tuona: "Prezzi lievitati fino all’84% in più. Urge dotarsi di un mercato unico" - L’allarme arriva da Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, che sollecita l’avvio di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
COSTI ENERGIA/ Tabarelli: ecco le mosse di Italia e Ue per ridurre le bollette delle imprese - Confindustria chiede al Governo interventi contro il caro energia, ma non è semplice ottenere risultati strutturali ... Segnala ilsussidiario.net