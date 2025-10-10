Carnesecchi | Gattuso è molto attento Donnarumma? Incredibile ne ha passate tante

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere azzurro Marco Carnesecchi, intervenuto ai microfoni di 'Vivo Azzurro', ha rilasciato un'intervista legata alla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

carnesecchi gattuso 232 molto attento donnarumma incredibile ne ha passate tante

© Pianetamilan.it - Carnesecchi: “Gattuso è molto attento. Donnarumma? Incredibile, ne ha passate tante”

In questa notizia si parla di: carnesecchi - gattuso

Italia-Estonia, Gattuso esclude Carnesecchi, Leoni, Fabbian e Maldini: andranno in tribuna

carnesecchi gattuso 232 moltoItalia, Carnesecchi: "Il rapporto con Gattuso &#232; bellissimo". E su Donnarumma... - Il portiere della Nazionale Marco Carnesecchi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro' nel terzo giorni di allenamenti a Coverciano. Lo riporta lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Carnesecchi Gattuso 232 Molto