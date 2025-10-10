Il momento clou: la “Vanoni” secondo Carmen. Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 10 ottobre, Carmen Di Pietro ha interpretato L’appuntamento di Ornella Vanoni. Un’esibizione destinata a restare negli annali del programma non per la voce, ma per il coraggio. Il tentativo di riprodurre il tono sussurrato e sensuale dell’artista milanese si è trasformato in un’esibizione tanto imperfetta quanto esilarante Il pubblico in studio ha reagito tra risate e applausi, mentre i giudici si sono lasciati andare a commenti ironici ma affettuosi. L’ironia di Malgioglio. Il primo a rompere il ghiaccio è stato Cristiano Malgioglio, con la sua consueta verve: “Se avessi saputo che Carmen Di Pietro avrebbe cantato L’appuntamento, sarei andato dal cardiologo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: ‘Distrutto un capolavoro’ (VIDEO)