Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show | ‘Distrutto un capolavoro’ VIDEO

Notizieaudaci.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento clou: la “Vanoni” secondo Carmen. Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 10 ottobre, Carmen Di Pietro ha interpretato L’appuntamento di Ornella Vanoni. Un’esibizione destinata a restare negli annali del programma non per la voce, ma per il coraggio. Il tentativo di riprodurre il tono sussurrato e sensuale dell’artista milanese si è trasformato in un’esibizione tanto imperfetta quanto esilarante Il pubblico in studio ha reagito tra risate e applausi, mentre i giudici si sono lasciati andare a commenti ironici ma affettuosi. L’ironia di Malgioglio. Il primo a rompere il ghiaccio è stato Cristiano Malgioglio, con la sua consueta verve: “Se avessi saputo che Carmen Di Pietro avrebbe cantato L’appuntamento, sarei andato dal cardiologo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

carmen di pietro imita ornella vanoni a tale e quale show 8216distrutto un capolavoro8217 video

© Notizieaudaci.it - Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: ‘Distrutto un capolavoro’ (VIDEO)

In questa notizia si parla di: carmen - pietro

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro

Tale e Quale 2025, Fiordelisi e Carmen Di Pietro bis: cast tra sorprese, specialisti di talent e reality

Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro

carmen pietro imita ornellaCarmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show/ Risalirà dopo l’ultimo posto? - Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: tenta il riscatto dopo due puntate nelle quali è finita ultima ... Segnala ilsussidiario.net

carmen pietro imita ornellaPagelle Tale e Quale Show 10 ottobre: Carmen Di Pietro distrugge Ornella Vanoni, Tony Maiello più Valerio Scanu che Mango - I giudizi alle esibizioni della terza puntata del talent show di Raiuno: Gianni Ippoliti e le Donatella deludenti ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Carmen Pietro Imita Ornella