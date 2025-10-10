Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show | ‘Distrutto un capolavoro’ VIDEO
Il momento clou: la “Vanoni” secondo Carmen. Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 10 ottobre, Carmen Di Pietro ha interpretato L’appuntamento di Ornella Vanoni. Un’esibizione destinata a restare negli annali del programma non per la voce, ma per il coraggio. Il tentativo di riprodurre il tono sussurrato e sensuale dell’artista milanese si è trasformato in un’esibizione tanto imperfetta quanto esilarante Il pubblico in studio ha reagito tra risate e applausi, mentre i giudici si sono lasciati andare a commenti ironici ma affettuosi. L’ironia di Malgioglio. Il primo a rompere il ghiaccio è stato Cristiano Malgioglio, con la sua consueta verve: “Se avessi saputo che Carmen Di Pietro avrebbe cantato L’appuntamento, sarei andato dal cardiologo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: carmen - pietro
Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro
Tale e Quale 2025, Fiordelisi e Carmen Di Pietro bis: cast tra sorprese, specialisti di talent e reality
Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro
Sostieni Carmen Di Pietro con un “cuore” #taleequaleshow - X Vai su X
Tale e Quale Show, pagelle: Samuele Cavallo vince (8), Carmen Di Pietro stupisce (9), Antonella Fiordelisi delude (5) - facebook.com Vai su Facebook
Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show/ Risalirà dopo l’ultimo posto? - Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: tenta il riscatto dopo due puntate nelle quali è finita ultima ... Segnala ilsussidiario.net
Pagelle Tale e Quale Show 10 ottobre: Carmen Di Pietro distrugge Ornella Vanoni, Tony Maiello più Valerio Scanu che Mango - I giudizi alle esibizioni della terza puntata del talent show di Raiuno: Gianni Ippoliti e le Donatella deludenti ... quotidiano.net scrive