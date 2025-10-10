Carlos Augusto torna in nazionale | Un orgoglio indossare questa maglia

Inter News 24 Carlos Augusto torna a giocare nella nazionale brasiliana, subentrando nel corso del 5-0 contro la Corea del Sud e festeggia sui social. È tornato a indossare la maglia della Nazionale brasiliana Carlos Augusto, il difensore dell’ Inter che ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 70? durante la netta vittoria del Brasile contro la Corea del Sud. Partito dalla panchina, l’ex giocatore del Monza ha preso il posto di Douglas Santos, contribuendo alla straordinaria prestazione della sua squadra. Un successo dominante. Il Brasile, guidato dal tecnico Carlo Ancelotti, ha trionfato con un clamoroso 5-0 grazie alle reti di Estevao (doppietta), Rodrygo (doppietta) e Vinicius. 🔗 Leggi su Internews24.com

