Carlos Augusto torna in nazionale | Un orgoglio indossare questa maglia
Inter News 24 Carlos Augusto torna a giocare nella nazionale brasiliana, subentrando nel corso del 5-0 contro la Corea del Sud e festeggia sui social. È tornato a indossare la maglia della Nazionale brasiliana Carlos Augusto, il difensore dell’ Inter che ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 70? durante la netta vittoria del Brasile contro la Corea del Sud. Partito dalla panchina, l’ex giocatore del Monza ha preso il posto di Douglas Santos, contribuendo alla straordinaria prestazione della sua squadra. Un successo dominante. Il Brasile, guidato dal tecnico Carlo Ancelotti, ha trionfato con un clamoroso 5-0 grazie alle reti di Estevao (doppietta), Rodrygo (doppietta) e Vinicius. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: carlos - augusto
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!
Guarro - Carlos #Augusto tramite il suo entourage ha iniziato a parlare con l’#Inter riguardo al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Richiesto da Beppe Riso, il procuratore del brasiliano, un aumento rispetto ai 2.5 mln netti attuali, con decret - X Vai su X
Carlos Augusto ha rilasciato un’intervista a CBF TV, alla vigilia delle amichevoli con Giappone e Corea del Sud ? Il giocatore nerazzurro ha commentato così il ruolo in cui gioca, definendosi versatile #Inter #CarlosAugusto #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Carlos Augusto: "Al massimo per un motivo" - Carlos Augusto, difensore dell'Inter tra i convocati del Brasile in Nazionale, ha parlato nel corso di un'intervista ... Segnala fantacalcio.it
Brasile, i convocati di Ancelotti: Carlos Augusto torna a bordo, c'è anche un altro 'italiano' - Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha reso nota la lista dei convocati per le amichevoli contro la Corea del. Secondo tuttomercatoweb.com