Carlo acutis messa di ringraziamento in Duomo per la canonizzazione del santo ambrosiano
Milano, 10 ottobre 2025 – Messa di ringraziamento per la canonizzazione di Carlo Acutis lunedì 13 ottobre alle 21, nel Duomo di Milano, celebrata dall ’ arcivescovo Mario Delpini. La gratitudine della Diocesi. Milano 17042025 Rito Lavanda dei Piedi con Mario Delpini foto Paolo Salmoirago La celebrazione intende esprimere la gratitudine dell’intera Diocesi per la proclamazione a santo del giovane ambrosiano, avvenuta lo scorso 7 settembre a Roma, e proporre un’ulteriore occasione di preghiera per lasciarsi ispirare dalla figura di Carlo. La celebrazione si terrà in occasione della prima memoria liturgica del nuovo santo, che ricorre domenica 12 ottobre, anniversario della morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
S. Carlo Acutis Festival 10 - 11 - 12 Ottobre Parrocchia San Giovanni Battista – Castelforte (LT) «L’Eucaristia è la mia Autostrada verso il Cielo» ? Tre giorni di preghiera, gioia e comunità dedicati al giovane Beato Carlo Acutis, con: ? Adorazio - facebook.com Vai su Facebook
