Carlazzo (Como), 10 ottobre 2025 – Nonostante gli fosse stata negata l'autorizzazione per l’attività di sala scommess e, aveva cominciato ugualmente a raccogliere scommesse all’interno del suo bar di via Ghiaie a Carlazzo. Così la Divisione Amministrativa della polizia, su disposizione del questore di Como Marco Calì, ha eseguito un decreto di inibizione dell’illecita attività di raccolta scommesse, obbligando il gestore, un uomo di 47 anni di Porlezza, a rimuovere ogni insegna sia all’esterno che all’interno dei locali, che faccia riferimento all’attività vietata. E' stata inoltre sospesa per 5 giorni l’attività di somministrazione di bevande e alimenti, avendo abusato della licenza per la raccolta di scommesse, attività che avrebbe richiesto altra e diversa autorizzazione di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carlazzo, licenza negata ma raccoglie ugualmente scommesse: chiuso un bar