Carla Grillo avvocato e presidente di Atm allo stesso tempo Russo | C' è incompatibilità?

A due giorni dall'infuocata seduta in cui è andato in scena un confronto tra vertici dell'azienda trasporti e consiglio comunale, la gestione della società partecipata resta sotto i riflettori dell'Aula. Ma questa volta non si tratta dei ricorrenti temi relativi a corse soppresse, rapporti tesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

CONSIGLIO STRAORDINARIO ATM | Un Consiglio comunale lungo e teso, quello di ieri, dedicato al trasporto pubblico e alle corse soppresse dell'Atm. In aula, toni accesi e scambi duri tra la presidente Carla Grillo, il vicesindaco Salvatore Mondello e diversi

Presidente ATM Carla Grillo: “Accuse UIL false e prive di fondamento” - La presidente dell’Azienda Trasporti di Messina (ATM), Carla Grillo, ha replicato alle dichiarazioni della UIL Trasporti, definendole “provocatorie e ... Lo riporta canalesicilia.it

