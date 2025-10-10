Carenze di sistemi antincendio scarsa formazione e altro | maxi multe per sei aziende agricole

Irregolarità e multe per 80 mila euro. Nei decorsi giorni, i carabinieri del Nucleo operativo - Gruppo Tutela Lavoro di Venezia, affiancati dai colleghi del Nucleo ispettorato del kavoro di Forlì, e della locale Compagnia, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it