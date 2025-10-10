Carenze di sistemi antincendio scarsa formazione e altro | maxi multe per sei aziende agricole
Irregolarità e multe per 80 mila euro. Nei decorsi giorni, i carabinieri del Nucleo operativo - Gruppo Tutela Lavoro di Venezia, affiancati dai colleghi del Nucleo ispettorato del kavoro di Forlì, e della locale Compagnia, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: carenze - sistemi
Buongiorno, stamattina mi riferiscono da Amag a causa di consumi molto consistenti che hanno fatto colassare il sistema si sono verificati delle carenze di acqua generalizzati. E' da circa una settimana che si sta integrando l'acquedotto con cisterne e che mi ri - facebook.com Vai su Facebook
Un sistema fragile e a rischio carenze: il settore degli #equivalenti o #farmaci fuori brevetto vale 6,4 miliardi. Tutti i dati del Rapporto @Egualia –@nomismaustampa - X Vai su X
I sistemi antincendio di Gielle Industries - “Vengo da una famiglia di latifondisti, la strada era segnata, ma io ne ho preso un’altra”. Segnala panorama.it