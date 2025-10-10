Career Day 2025 Unisannio apre le porte alle aziende

Fremondoweb.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Il 14 ottobre nel Chiostro di Palazzo San Domenico L’Università del Sannio si prepara ad aprire le porte al Career Day 2025, in programma il 14 ottobre, dalle 10:30, nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, cuore storico . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

career day 2025 unisannio apre le porte alle aziende

© Fremondoweb.com - Career Day 2025, Unisannio apre le porte alle aziende

In questa notizia si parla di: career - unisannio

Unisannio apre le porte alle aziende: il 14 ottobre il Career Day 2025

career day 2025 unisannioL’Unisannio apre le porte alle aziende: martedì il Career Day 2025 - L’Università del Sannio si prepara ad aprire le porte al Career Day 2025, in programma il 14 ottobre, dalle 10:30, nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, cuore storico dell’Ateneo. Da ntr24.tv

L’Università del Sannio apre le porte alle aziende, c’è il Career Day - L’Università del Sannio si prepara ad aprire le porte al Career Day 2025, in programma il 14 ottobre, dalle 10:30, nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, cuore storico dell’Ateneo. Scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Career Day 2025 Unisannio