Carceri sovraffollamenti e tensioni Sottani | In tre anni sequestrati oltre 200 dispositivi per la telefonia

Sovraffollamento, ma non solo. Tensioni, ma anche situazioni di illegalità. Il "pianeta" carceri, in Umbria, ha una pluralità di criticità che il procuratore generale Sergio Sottani evidenzia nel documento preparatorio inviato alla Procura della Corte di Cassazione in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Questo procuratore generale di Perugia intende evidenziare un dato allarmante. Nel corso degli ultimi tre anni sono stati sequestrati all'interno dei quattro istituti penitenziari della nostra regione oltre duecento dispositivi mobili per la telefonia, per la precisione 209. L'aumento è progressivo nel triennio".

