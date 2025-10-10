Carceri sovraffollamenti e tensioni Sottani | In tre anni sequestrati oltre 200 dispositivi per la telefonia
Sovraffollamento, ma non solo. Tensioni, ma anche situazioni di illegalità. Il "pianeta" carceri, in Umbria, ha una pluralità di criticità che il procuratore generale Sergio Sottani evidenzia nel documento preparatorio inviato alla Procura della Corte di Cassazione in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. "Questo procuratore generale di Perugia intende evidenziare un dato allarmante. Nel corso degli ultimi tre anni sono stati sequestrati all’interno dei quattro istituti penitenziari della nostra regione oltre duecento dispositivi mobili per la telefonia, per la precisione 209. L’aumento è progressivo nel triennio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: carceri - sovraffollamenti
Lazio – Sovraffollamento carceri, La FNS CISL denuncia: quasi 1.500 detenuti in più rispetto alla capienza | http://TG24.info https://tg24.info/lazio-sovraffollamento-carceri-la-fns-cisl-denuncia-quasi-1-500-detenuti-in-piu-rispetto-alla-capienza/… - X Vai su X
Nicola Gratteri su sovraffollamento delle carceri: no a induldo e amnistia. L’intervento durante Panorama On The Road Napoli. - facebook.com Vai su Facebook
Carceri, sovraffollamenti e tensioni. Sottani: "In tre anni sequestrati oltre 200 dispositivi per la telefonia" - Il documento del procuratore generale evidenzia le difficoltà nei quattri istituti penitenziari "L’introduzione di smartphone, microtelefoni e tablet rappresenta una grave minaccia". Riporta msn.com
Sovraffollamento senza soluzione: la realtà drammatica delle carceri italiane - Una città di media grandezza, disseminata tra i vari istituti penitenziari sparsi per l'Italia, una popolazione di scomparsi, di dimenticati, tra ... Come scrive iltempo.it