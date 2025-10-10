Dopo diversi tentativi falliti a causa della tempesta Amy che si era abbattuta sul Regno Unito, al velivolo era rimasta un'autonomia di soli 5-6 minuti. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. La testimonianza di un passeggero a bordo: "È stato terribile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Carburante agli sgoccioli, aereo Ryanair partito da Pisa effettua un atterraggio di emergenza a Manchester