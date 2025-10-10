Nuovo appuntamento con “AccordieDisaccordi”, il talk di approfondimento di Nove che racconta la nuova stagione politica italiana e internazionale: sabato 11 ottobre in prima serata alle 21:30. Il conduttore Luca Sommi ospita i giornalisti Lucio Caracciolo e Tiziana Ferrario, il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini e l’attore Riccardo Scamarcio. Al centro della discussione la prima fase del cessate il fuoco tra Israele e Hamas ottenuta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si parlerà di tutte le tappe che dovrebbero portare a una pace duratura, ma anche di tutte le insidie che accompagnano questo percorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo, Ferrario, Orsini e Scamarcio ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 11 ottobre. Con Travaglio e Scanzi