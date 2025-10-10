Carabinieri va in pensione il maresciallo Antonio Tamburrino | il saluto dell' Arma
Va in pensione il maresciallo ordinario Antonio Tamburrino e dal comando provinciale dei carabinieri di Chieti arrivano i saluti pieni di stima e gratitudine. Il maresciallo dopo 42 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri conclude il servizio attivo e viene collocato a riposo per raggiunti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - pensione
