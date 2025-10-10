L'ha annunciato ieri la premier Giorgia Meloni. E l'ha confermato quest'oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani: l'Italia farà la sua parte nella messa in pratica dell'accordo di pace a Gaza. E intende farlo con delle direttrici ben precise. " E' pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza ", ha detto ieri la presidente del Consiglio. Si parte, però, dalla governance, che vuol dire avere un ruolo all'interno dell'organismo che dovrà governare la Striscia nelle prime fasi di transizione. Il "Board of Peace" guidato dal presidente americano Donald Trump dovrebbe vedere all'interno i principali leader europei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Carabinieri, sminatori e un posto nella governance: il ruolo dell'Italia nella Gaza del futuro