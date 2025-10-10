Carabinieri e Gruppo FS insieme per la sicurezza e la legalità

L'Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato rafforzano la collaborazione nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Firmato il nuovo protocollo d'intesa.

OPERAZIONE "RESET" La Procura di Venezia e i Carabinieri di Cortina d'Ampezzo disarticolano un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti che, con metodi estorsivi, aveva acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani

Cortina d'Ampezzo (BL): smantellato gruppo criminale legato alla malavita romana: estorsioni con metodo mafioso, spaccio di droga e tentativi di infiltrazioni nei lavori per le Olimpiadi 2026. #Carabinieri eseguono misure cautelari per 3 persone

Gruppo FS, firmato un nuovo Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri - Donnarumma (Gruppo FS): "Un passo importante per rafforzare il presidio della legalità e la tutela della sicurezza nei nostri cantieri, nelle stazioni ..."

Arma dei Carabinieri e Gruppo FS firmano protocollo d'intesa per sicurezza e legalità - L'intesa rinnova e rafforza una collaborazione già avviata, con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cultura della legalità