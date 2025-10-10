Carabinieri e Confagricoltura | intesa per la legalità rurale
Firmato il protocollo tra Carabinieri e Confagricoltura per contrastare i reati agricoli e promuovere sicurezza, legalità e sostenibilità nelle aree rurali. ROMA – L’Arma dei Carabinieri e Confagricoltura hanno sottoscritto ieri, presso la sede del Comando Generale, un protocollo d’intesa volto a rafforzare la legalità, la sicurezza e la tutela del lavoro nelle aree rurali del Paese. A firmare l’accordo sono stati il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. L’intesa sancisce una collaborazione strutturata per la realizzazione di iniziative volte a: prevenire e contrastare i reati nei settori dell’agricoltura, dell’acquacoltura, dell’allevamento e della silvicoltura;. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
