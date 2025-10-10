Carabiniere salva 14enne al telefono | Ci hai chiamato e ci vuole coraggio non sei sola sei forte

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ragazzina torinese ha chiamato il 112 in un momento di grave fragilità emotiva trovando dall’altra parte un carabiniere che è anche un padre e che, con fare calmo e rassicurante, è riuscito a instaurare con lei subito un dialogo sereno e tranquillo convincendola infine a farsi aiutare, di fatto salvandola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

