Carabiniere convince una ragazza di 14 anni a non suicidarsi il video | Fatti aiutare non devi abbatterti
Un tono pacato, ma fermo, come se stesse parlando con sua figlia. Così un carabiniere ha convinto una ragazza di 14 anni a non suicidarsi. La giovane aveva contattato i militari chiedendo aiuto. Dall'altro capo del telefono ha trovato chi è riuscito ad ascoltarla e al contempo trasmetterle del. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: carabiniere - convince
Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto – Il video
Convince una ragazzina di 14 anni a non suicidarsi, la telefonata eroica di un carabiniere. VIDEO
Carabiniere salva 14enne in crisi: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto https://lastampa.it/torino/2025/10/09/video/carabiniere_salva_14enne_in_crisi_sono_un_tuo_amico_e_la_convince_a_chiedere_aiuto-15344728/?ref=twhpv… @LaStamp - X Vai su X
Universitari in casa? Dalle "nonne" sì a metà. La proposta di ospitare studenti e studentesse in cambio di piccole incombenze e di compagnia convince chi non può più contare sui figli. - facebook.com Vai su Facebook
Carabiniere convince una ragazzina di 14 anni a non suicidarsi, la telefonata eroica: «Io sono qui, fatti aiutare» - Una ragazzina di soli 14 anni, in preda a una crisi, voleva commettere un gesto estremo. Segnala leggo.it
Carabiniere al telefono salva una ragazzina di 14 anni - La voce amica di un carabiniere è stata decisiva per aiutare un'adolescente che aveva chiamato il 112 in un forte momento di fragilità emotiva ... rainews.it scrive