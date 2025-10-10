Carabiniere convince una ragazza di 14 anni a non suicidarsi il video | Fatti aiutare non devi abbatterti

Un tono pacato, ma fermo, come se stesse parlando con sua figlia. Così un carabiniere ha convinto una ragazza di 14 anni a non suicidarsi. La giovane aveva contattato i militari chiedendo aiuto. Dall'altro capo del telefono ha trovato chi è riuscito ad ascoltarla e al contempo trasmetterle del. 🔗 Leggi su Today.it

Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto – Il video

Convince una ragazzina di 14 anni a non suicidarsi, la telefonata eroica di un carabiniere. VIDEO

carabiniere convince ragazza 14Carabiniere convince una ragazzina di 14 anni a non suicidarsi, la telefonata eroica: «Io sono qui, fatti aiutare» - Una ragazzina di soli 14 anni, in preda a una crisi, voleva commettere un gesto estremo. Segnala leggo.it

carabiniere convince ragazza 14Carabiniere al telefono salva una ragazzina di 14 anni - La voce amica di un carabiniere è stata decisiva per aiutare un'adolescente che aveva chiamato il 112 in un forte momento di fragilità emotiva ... rainews.it scrive

