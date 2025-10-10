Capriolo entra nel giardino di un' abitazione e rimane intrappolato | salvato dagli agenti
Un capriolo intrappolato nel cortile di un’abitazione privata in via Reno a Bondeno. Questa è la segnalazione ricevuta nella mattinata di venerdì 10 ottobre dalla polizia provinciale che è prontamente intervenuta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’assistente scelto Gino Alberghini e la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
