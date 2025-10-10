Caprile | Fa piacere essere accostati a top club | la mia testa è sul Cagliari
Elia Caprile, portiere del Cagliari, è stato accostato al Milan. Ecco un suo passaggio in un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sono arrivati attestati di stima da parte di top club italiani ed europei. Lei ormai ha una valutazione che si aggira sui 35 milioni: come la vive? "Fa piacere sentirsi accostati a top club. Però la mia testa è sul Cagliari" Caprile (intervista alla Gazzetta) - X Vai su X
Romano - L'Inter non ha preso nessuna decisione sul futuro di Martinez, se dimostrerà il suo valore avrà la possibilità di giocarsela con un altro portiere che arriverà l'anno prossimo: situazione in evoluzione, si seguono anche altri portieri, non solo Caprile - facebook.com Vai su Facebook
