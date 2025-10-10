Caprile | Fa piacere essere accostati a top club | la mia testa è sul Cagliari

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Caprile, portiere del Cagliari, è stato accostato al Milan. Ecco un suo passaggio in un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

caprile fa piacere essere accostati a top club la mia testa 232 sul cagliari

© Pianetamilan.it - Caprile: “Fa piacere essere accostati a top club: la mia testa è sul Cagliari”

In questa notizia si parla di: caprile - piacere

Caprile ammette: «Serie A? Il livello si è alzato. Fa piacere essere accostato a top club, però…»

Caprile Cagliari, l’intervista al portiere: «Siamo partiti bene ma il campionato è lungo. Fa piacere sentirsi accostati a top club ma la mia testa…»

caprile fa piacere essereCaprile: "Essere accostati ai top club fa piacere: ma la mia testa è sul Cagliari" - Elia Caprile, portiere classe 2001, sta vivendo la sua prima stagione completa da giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Scrive milannews.it

caprile fa piacere essereCaprile: “Fa piacere essere accostati a top club: la mia testa è sul Cagliari” - Ecco un suo passaggio in un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport' ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caprile Fa Piacere Essere