Capri 40° Convegno Givani Industriali Foti | Estendere la Zes Unica?  Stiamo lavorando 

Ildenaro.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estendere la Zes Unica? “Non voglio anticipare nulla. Posso dire, con buona possibilità di riscontro positivo, che stiamo lavorando in tal senso”, dice il ministro degli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capri - convegno

Il Convegno Giustizia 4.0 a Capri, la Presidente Covelli: “Sfida etica e istituzionale”

Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori: Fisco e burocrazia un macigno, subito uno Youth Deal

Capri, 40° Convegno dei Giovani Imprenditori. Casellati: Stiamo semplificando l’ipertrofia normativa

capri 40176 convegno givaniConfindustria, 40 anni del convegno dei Giovani a Capri - ?È un traguardo che racconta una storia lunga, viva e appassionante". msn.com scrive

capri 40176 convegno givaniSemplificazioni e meno tasse: da Capri la ricetta dei Giovani di Confindustria - Roma, 10 ottobre 2025 – Meno tasse per i giovani imprenditori, un pacchetto di misure fatto di incentivi fiscali, semplificazioni, prestiti agevolati, sovvenzioni dirette ed equity. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Capri 40176 Convegno Givani