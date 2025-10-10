Capri 40° Convegno GI | Urso | Eravamo soli contro il Green Deal oggi l’Europa ci dà ragione

“C’è tanto da fare. Innanzitutto c’è da cambiare l’Europa. Lo hanno detto anche qui. C’è da cambiare l’Europa e finalmente siamo nelle condizioni di farlo perché oggi l’Italia non è la cenerentola d’Europa. È un esempio, un modello in Europa di buon governo, di stabilità di continuità d’azione, di affidabilità. E infatti nel report sulla attrattività del paese in questi tre anni abbiamo scalato sette posizioni mentre gli altri venivano declassati. Eravamo al 23º posto nell’attrattività nel 2022, oggi siamo al 16º posto”. Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine di Confindustria Giovani a Capri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it