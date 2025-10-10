Capri 40° Convegno dei Giovani Imprenditori | Fisco e burocrazia un macigno subito uno Youth Deal

Urgente, immediato, concreto. Dal 40° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri arriva un messaggio chiaro al Governo e alle forze politiche: ridurre subito la pressione fiscale e semplificare le regole per gli under 35, con incentivi, prestiti agevolati e sovvenzioni. È la proposta dello Youth Deal, annunciata dalla presidente Maria Anghileri nell’apertura dei lavori, come primo passo per “scardinare un Sistema Paese profondamente ingiusto verso i giovani”. Fisco e burocrazia, un macigno per le imprese. Secondo i Giovani imprenditori, solo il 5% delle imprese sostiene oltre l’80% del gettito fiscale nazionale, un carico insostenibile per il sistema produttivo e particolarmente gravoso per chi vuole avviare una nuova impresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it