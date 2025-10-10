Capri 40° Convegno dei Giovani Imprenditori Casellati | Stiamo semplificando l’ipertrofia normativa

“La parola oggi che corre in tutti i dialoghi, sia italiani che europei, è semplificazione normativa: è una straordinaria leva di carattere economico, per lo sviluppo e la competitività Ho iniziato dai regi decreti, più di 30mila che pur essendo desueti erano vigenti, determinando anche problemi di interpretazione”. Ho eliminato il 28% dello stock normativo vigente”, dice il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, intervenendo al convegno di CAPRI dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Parla di “Ipertrofia normativa”, e dell’esigenza di iniziare dall’eliminare norme “inutili”, 30mila regi decreti “che raccontano una Italia che non c’è più”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it