Capri 40° Convegno dei Giovani Imprenditori Basile | Chiediamo tempi certi regole stabili e infrastrutture

“Cosa chiediamo? Non sussidi, non scorciatoie, ma tre cose semplici: tempi certi, che non ci fanno perdere il ritmo, regole stabili, infrastrutture che si realizzano, ma soprattutto che poi funzionino”. Lo ha detto Francesco Basile, Presidente G.I. Confindustria Campania, in apertura del 40° convegno di Capri dei Giovani Imprenditori. “Il resto – ha proseguito Basile – lo faremo noi con le nostre idee, i nostri rischi, il nostro capitale. Mi avvicino alla conclusione lasciando un messaggio che non dovrà rimanere uno slogan: giovani imprenditori non aspettate il momento perfetto, non arriverà mai. 🔗 Leggi su Ildenaro.it