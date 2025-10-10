Capo d' Orlando completati in anticipo i lavori di messa in sicurezza della galleria sulla Provinciale 147
Si sono appena conclusi gli interventi di consolidamento della galleria collocata lungo la strada provinciale 147, nel tratto prossimo al lungomare di San Gregorio. Le operazioni, iniziate nelle prime ore di oggi dalle squadre di cantonieri di Palazzo dei Leoni, sono state completate con rapidità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: capo - orlando
L'aliscafo Capo d'Orlando-Eolie resta un caso, Sud Chiama Nord: "Silenzio assordante della Regione"
Capo d'Orlando: Palazzo Europa e Iacp insieme per risolvere l’emergenza sanitaria
Capo d'Orlando, vicesindaco aggredito dal titolare di un ritrovo
Un giorno dI emozioni I centenari di Capo d'Orlando per i cento anni di autonomia - facebook.com Vai su Facebook
Capo d’Orlando, l’ex istituto tecnico “Merendino” passa di mano: la città si impoverisce ancora - Dopo una lunga querelle e tante contestazioni legate alla dismissione dell’ex istituto tecnico statale, la società acquirente si è finalmente detta pronta a stipulare il rogito ... Come scrive msn.com
Convocato il Consiglio comunale di Capo d’Orlando per il 13 ottobre - Il presidente del Consiglio comunale di Capo d’Orlando, Cristian Gierotto, ha convocato l’assise cittadina per lunedì 13 ottobre 2025, alle ... Segnala 98zero.com