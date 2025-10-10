Capo d' Orlando completati in anticipo i lavori di messa in sicurezza della galleria sulla Provinciale 147

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono appena conclusi gli interventi di consolidamento della galleria collocata lungo la strada provinciale 147, nel tratto prossimo al lungomare di San Gregorio. Le operazioni, iniziate nelle prime ore di oggi dalle squadre di cantonieri di Palazzo dei Leoni, sono state completate con rapidità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

