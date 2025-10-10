Capitale della cultura ma irraggiungibile dall' aeroporto | l' attesa di un passeggero per oltre 2 ore

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025

Oltre 4 ore di attesa per prendere un pullman e rientrare in città. “Oggi - racconta un lettore alla redazione di AgrigentoNotizie -, atterrato all’aeroporto di Catania da Roma, ho tentato di acquistare un biglietto Sais Trasporti per Agrigento per la corsa delle 14,25, ma era completa, così come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: capitale - cultura

